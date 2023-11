Un prédateur sexuel multirécidiviste condamné à sept ans de prison

Le tribunal correctionnel de Liège a condamné vendredi un Liégeois âgé de 63 ans à une peine de sept ans de prison et à une mise à disposition du tribunal de l'application des peines d'une durée de cinq ans pour avoir commis des viols et atteintes à l'intégrité sexuelle sur une jeune fille âgée de 15 ans. Son arrestation immédiate a été ordonnée.

Le prévenu avait imposé un climat de menaces, de violences, de manipulations et d'emprise à la belle-fille du propriétaire des lieux, plus jeune de 38 ans que lui. Entre 2013 et 2018, il avait atteint à son intégrité sexuelle et l'avait violée.

Le prévenu a été condamné en état de récidive légale à une peine de sept ans de prison et à une mise à disposition du tribunal de l'application des peines d'une durée de cinq ans. Son arrestation immédiate a été ordonnée en raison d'un risque de récidive élevé.