Un prévenu assure ne pas avoir eu de liens directs avec la marchandise

Il a reconnu avoir habité pendant cinq mois dans un appartement où il avait connaissance de la coupe de marchandises. En revanche, il a assuré ne pas être la personne responsable de l'immeuble et de l'appartement qui a pris feu Place Flagey, allant à l'encontre des affirmations de Durim V., un autre prévenu avec lequel il aurait un lien de famille. "J'ai uniquement payé un mois, après je n'avais plus d'argent, je l'ai laissé à Durim".

Dario H. a contesté les quatre préventions à son encontre (membre d'une organisation criminelle, trafic de cocaïne et de cannabis et séjour illégal). S'il a reconnu s'être rendu compte de l'implication d'Eridan M.G., dirigeant présumé dans l'affaire, dans un trafic de stupéfiants, il a affirmé avoir "toujours essayé de rester à distance".

Il a précisé que Maringlen C.V., également prévenu, était son cousin et connaître Abdelhak H.. "On m'a donné son contact pour me renseigner pour un travail car il avait une entreprise dans le bâtiment".

Si la présidente a rappelé que les autorités italiennes et néerlandaises le soupçonnaient d'être impliqué dans un commerce de drogue à grande échelle, il a assuré ne "rien à voir dans le trafic de cocaïne", ni de liens directs avec la marchandise, ni de participation au transport. "J'étais conscient que j'étais entouré de gens qui faisaient des choses illégales, j'ai donné des coups de mains, acheté de la nourriture, mais je ne pensais pas que ce serait un énorme danger", a-t-il souligné.