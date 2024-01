Un prévenu déclare avoir été "obligé" de "prendre" un Sky, séquestré et passé à tabac

"J'ai reçu un Sky un mois après ma séquestration et mon passage à tabac. C'est Eridan M.G. qui me l'a donné. J'étais obligé de le prendre pour être joignable 24h/24", a déclaré Abdelhaz H., visé par trois préventions (membre d'une organisation criminelle, trafic de stupéfiants et faux en écritures privées, ndlr.)

Invité à s'exprimer sur son rôle dans la société CJ BATI, le prévenu explique que "c'est un sous-traitant dans la construction, Jonathan K., qui me l'a vendue". Une entreprise qu'il a revendue par la suite. "On n'a jamais voulu me retirer de la gérance", a assuré le prévenu qui a insisté ne pas avoir eu connaissance du trafic de stupéfiants auquel se livrait Eridan M.G sous couvert de celle-ci. Selon le prévenu, c'est pour cette raison qu'il aurait été séquestré et passé à tabac dans un appartement de Rotterdam (Pays-Bas). Dans ses déclarations, Eridan M.G., lui, a invoqué une tentative d'arnaque du groupe et un vol d'argent. "Abdelhaz H. sait très bien parler et raconter ses mensonges".