Un prévenu écope de dix-huit ans de prison pour de multiples agressions sexuelles

Le tribunal correctionnel de Charleroi a prononcé mercredi matin une peine de 18 ans de prison avec une mise à disposition du tribunal d'application des peines de 15 ans contre un prévenu poursuivi pour viols, atteinte à l'intégrité sexuelle, menaces verbales, coups et blessures, prostitution, détention d'armes et de munitions et pour une prévention liée au bien-être des animaux.