Un prévenu grec reconnaît avoir participé à des livraisons de drogue, mais pas d'argent

La présidente a évoqué le pointage d'une course à Anderlecht par les enquêteurs. "Je déposais des paquets." S'il a indiqué que la personne livrée "ressemblait à un Chinois", il a assuré ne pas connaître son identité. Interrogé sur le contenu du sac, il a expliqué qu'il "contenait sûrement de la cocaïne".

Georgios G. n'a pas contesté les préventions à son encontre et a confirmé ses déclarations. "Mon rôle était d'être chauffeur."

Interrogé sur l'utilisation d'un numéro néerlandais, il a indiqué: "je ne sais pas s'il s'agissait d'un numéro hollandais ou autre, mais on me donnait un nouveau téléphone tous les mois". Un "on" qu'il attribue à Tony, un "ami venu d'Athènes". "Je ne connais pas son identité complète", a-t-il assuré.

Concernant ses motivations pour venir en Belgique, il a relaté: "en 2021 j'étais à Athènes, sans travail. Il y avait la crise économique et sanitaire. Tony m'a proposé de venir en Belgique, de jouer au chauffeur".