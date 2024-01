Un prévenu nie être impliqué dans le trafic malgré une rencontre avec Eridan M.G. en 2021

Brenard S. a expliqué que son frère l'avait mis en relation avec Eridan M.G. après lui avoir exprimé son souhait de trouver un travail dans la restauration en Belgique. "C'était en février-mars 2021. Il a essayé de m'aider mais c'était le Covid donc compliqué. Trois semaines plus tard, je suis retourné en Italie et lui ai laissé tous les documents nécessaires si jamais". Interrogé sur la photo d'un passeport à son nom envoyé à Eridan M.G. en juin 2021, soit plusieurs mois après cette seule et unique rencontre évoquée, il a indiqué: "je ne sais pas pourquoi cela a été envoyé à ce moment-là".

Contrôlé en 2020 à bord d'une Mercedes appartenant à la société BAT Concept vêtu d'un gilet fluo, il a précisé que le véhicule lui avait été prêté par un ami d'enfance, Francesco B., pour faire des travaux dans un appartement mis à disposition par son employeur dans une pizzeria près de Liège. Un travail qu'il a affirmé avoir trouvé seul, via internet, en décembre 2021. La présidente a rappelé que des vêtements professionnels étaient souvent portés par les trafiquants pour éviter d'éveiller les soupçons. La même Mercedes a été contrôlée en mai 2022 en Allemagne avec 1kg de cocaïne et Francesco D. à bord.