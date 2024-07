Un prévenu poursuivi pour extorsions et stupéfiants acquitté

L'enquête avait débuté à la suite de déclarations d'un homme connu pour être un (ancien) toxicomane.

Il expliquait avoir fait la connaissance d'un homme né en 1988 avec lequel il s'était lancé dans de la vente de jantes de voiture. "La victime avait bénéficié d'un héritage de 30.000 euros et depuis le moment où le prévenu en avait eu vent, il n'avait de cesse de mettre la pression sur la victime pour lui réclamer de l'argent", avait expliqué le ministère public. Alors que la victime aurait tenté de couper les ponts avec le prévenu, ce dernier se serait montré de plus en plus violent et oppressant.