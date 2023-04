Un prévenu sort un drapeau belge pour cracher dessus dans la salle d'audience

Le tribunal correctionnel du Brabant wallon a examiné, lundi, deux dossiers à charge d'un habitant de Rebecq, poursuivi pour avoir mis le feu à un drapeau belge et à un portrait du Roi le 14 novembre 2022 lors du Te Deum dans l'église de Rebecq et pour avoir giflé le curé de cette même paroisse, le 17 avril 2022. Avant que son avocate n'arrive, durant l'appel du rôle en début d'audience, le prévenu a réagi lorsque la présidente l'a appelé pour vérifier qu'il était présent. Il s'est levé dans la salle d'audience, a montré un drapeau belge et a craché dessus.