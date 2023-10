Un quartier bouclé durant quelques heures à Schaerbeek, le temps d'une opération policière

Un attentat a en effet été commis à Bruxelles lundi soir. Un assaillant a tué par balles deux ressortissant suédois et blessé une troisième personne, non loin de la place Sainctelette. Le suspect était toujours en fuite, et le niveau de la menace a été relevé à l'échelon le plus élevé, 4, dans la capitale belge.