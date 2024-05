Un quinquagénaire déjà condamné 31 fois écope de 18 mois de prison pour vols

Le tribunal correctionnel de Verviers a condamné mercredi à 18 mois de prison ferme un quinquagénaire pour plusieurs vols avec effraction et vols simples dans des voitures. Le prévenu accumule déjà 31 condamnations judiciaires, pour des faits de roulage mais aussi des vols, qualifiés ou non.

Lors de l'instruction d'audience, le quinquagénaire avait déclaré qu'il n'avait "jamais travaillé, j'ai toujours volé. Je ne suis pas en bonne santé et trois fois par semaine, je vais en dialyse".

"Si on totalise les peines de prison que mon client a déjà purgé, on arrive à 239,5 mois ce qui fait un total de plus de 20 ans de prison", avait plaidé son avocat, soulignant que le prévenu n'avait bénéficié, qu'à deux reprises, de mesures de faveur.

Sa demande de probation autonome n'a pas été entendue par le tribunal.