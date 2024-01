Un quinquagénaire écope de 4 ans de prison pour l'agression sexuelle d'une enfant de 9 ans

L'enfant a été entendue lors d'une audition filmée, au terme de laquelle un expert a conclu que son récit était crédible.

Durant le procès, l'homme a cependant fait volte-face. "Je l'ai simplement aidée à entrer dans le bain et à se sécher, rien de plus", a-t-il déclaré. "Peut-être ai-je touché par accident (les parties intimes de l'enfant) mais alors sans arrière-pensée sexuelle."

Le tribunal a cependant conclu que l'agression était avérée, en se basant sur l'audition filmée de l'enfant et les SMS envoyés à la mère, et a condamné le Gooikois à quatre ans de prison, dont trois avec sursis probatoire, comme le requérait le parquet. Cette mesure de faveur est accordée à condition que l'homme suive un traitement et ne contacte plus les victimes.