Un recours devant la CEDH contre le décret flamand sur le financement des mosquées

Ce décret du 22 octobre 2021 réglementant la reconnaissance des communautés religieuses locales a mis fin à une impasse de plusieurs années après l'arrêt de la reconnaissance des mosquées introduite en 2017 par l'ancienne ministre flamande des Affaires intérieures, Liesbeth Homans (N-VA). Ce nouveau texte imposait un certain nombre de conditions strictes pour la reconnaissance d'une communauté religieuse.

Le CIB avait déposé un recours en mai 2022 devant la Cour constitutionnelle contre ce texte, estimant que les conditions de reconnaissance et l'interdiction de financement et de soutien étrangers violent la liberté de culte. La cour leur a donné raison le 20 juillet dernier, expliquant que ces dispositions sont contraires à la liberté de religion et de culte.