Un restaurateur, dégoûté, dévoile la technique qu'a utilisée une cliente pour se faire rembourser: "Quand j'ai vu les images..."

"Une cliente s'est plainte, car il y avait un cheveu dans son assiette", explique-t-il. "Elle est venue alors que son plat était pratiquement fini et a provoqué une scène dans le restaurant". De ce fait, le patron lui a remboursé son plat, constatant effectivement un cheveu dans le plat.

Seulement, pour en avoir le cœur net, le patron a décidé de consulter les caméras de surveillance. Et là, c'est le choc : l'homme découvre que la femme s'est retiré volontairement un cheveu pour le mettre dans l'assiette, pour pouvoir ainsi manger à l'œil.

"Je voulais m’assurer qu'il n’y avait eu aucun manquement, au cas où un membre du personnel n’aurait pas attaché ses cheveux ou autre. Mais lorsque j’ai vu les images, j’étais dégoûté et surtout très en colère. Il y a des gens qui sont prêts à mettre en péril la réputation d’une entreprise et l’emploi de son personnel pour un repas à 12,95 livres. L’équipe en cuisine aurait pu penser qu’elle était responsable, alors qu’elle n’avait absolument rien à se reprocher", dit-il dans The Mirror.

"Si nous n’avions pas trouvé les images de vidéosurveillance, notre réputation aurait été sérieusement entachée alors que nous sommes classés cinq étoiles en hygiène et nous respectons toutes les directives relatives à la sécurité alimentaire", explique-t-il enfin.