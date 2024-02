Un sans-abri coincé toute une journée dans une cavité d'une station de métro bruxelloise

"Le centre d'urgence 112 a reçu un appel de cette personne vers 18 heures, signalant qu'elle était bloquée", a expliqué le porte-parole des pompiers. "Les services d'urgence ont été envoyés sur les lieux et, après de longues recherches et un contact téléphonique avec la personne, hispanophone, celle-ci a été localisée. L'homme se trouvait à une profondeur d'environ 7 mètres dans une cavité sous un escalator. Il s'était introduit par un trou d'environ 35 cm."

Une corde était présente dans cette ouverture, ce qui suggère que la cavité est utilisée plus souvent, selon le porte-parole des pompiers. "Cependant, la personne sans-abri n'avait plus la force nécessaire pour se hisser seule et a donc fait appel à nos services. Notre équipe RISC (Rescue in Safe Conditions) a été appelée pour soulager la personne imprudente. Selon ses dires, il était "coincé" depuis 8 heures ce matin. Heureusement, il disposait d'un téléphone portable pour alerter les secours."