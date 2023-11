Un second "trackathon" de la police judiciaire fédérale pour traquer 40 criminels en fuite

Le FAST (Fugitive Active Seach Team) de la police judiciaire fédérale a organisé ce vendredi un second "trackathon", avec le concours du ministère public. Une journée durant, les spécialistes de divers services de sécurité de la police et d'autres services partenaires ont uni leurs forces pour relever des traces de 40 criminels en fuite à l'aide de renseignements reposant sur des sources ouvertes (Open Source Intelligence), indique la PJF dans un communiqué.

Une quarantaine de spécialistes, répartis en équipes de 5 à 6 personnes, se sont plongés dans les dossiers du FAST. Près d'un tiers des participants venaient de différents services de la police fédérale, un autre tiers de la police locale, et le reste de services partenaires, comme la Sûreté de l'État (VSSE), le Cyber Command de la Défense et les douanes et accises.

"La valeur ajoutée qu'offre cette formule est la complémentarité entre le FAST et les différents partenaires. La conjonction des connaissances et de l'expertise de tous ces différents participants nous permet de mener un travail particulièrement précis et minutieux", explique le commissaire Gerry Van Loock, chef de service du FAST.