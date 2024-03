Un septuagénaire de Saint-Vith risque une peine de deux ans de prison pour viol

Le tribunal correctionnel d'Eupen s'est penché ce mercredi sur une affaire de viol. Un habitant de Saint-Vith né en 1952 est suspecté d'agressions sexuelles sur un homme âgé d'une trentaine d'années, entre 2011 et 2020. Si la victime a évoqué, à plusieurs reprises et en présence de différentes personnes, avoir été victime de viol, l'auteur présumé nie les faits.

Le prévenu a expliqué avoir pris sous son aile la victime, souffrant de troubles mentaux et d'addiction aux stupéfiants. "Ce jeune homme, qui a fréquenté plusieurs établissements psychiatriques, avait besoin d'aide et de soutien. Ses parents en avaient peur et n'ont pas pu l'accompagner. Mon épouse, qui s'est suicidée, devait faire face à des troubles similaires. J'ai donc aidé ce jeune homme, pour éviter que lui aussi ne mette fin à ses jours", a expliqué le suspect, qui conteste les faits.

"Les parents du jeune homme, qui ont toujours considéré le prévenu comme une personne très gentille et ne l'ont jamais imaginé capable de tels faits, se posent aujourd'hui beaucoup de questions. Ils se demandent pourquoi cet homme s'est autant démené pour leur fils", a indiqué le parquet. Ce dernier estime les faits établis et requiert une peine de deux ans de prison à l'encontre du suspect.