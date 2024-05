Un septuagénaire récidiviste condamné à 4 ans de prison pour viol

Les faits s'étaient déroulés dans une pension pour chevaux exploitée par le prévenu à Waimes. Un petit bar y était accessible pour les visiteurs et les cavaliers. Le 2 août 2021, une cavalière qui avait trop bu pour reprendre le volant avait décidé de dormir sur le divan du prévenu.

Le septuagénaire a nié les faits devant le tribunal. "Je n'ai rien tenté, je ne l'ai pas touchée. Je ne pense pas... Nous étions tous les deux dans un tel état", a-t-il déclaré, admettant avoir été tenté de l'embrasser, avant de se raviser.

Aux enquêteurs, le prévenu avait cependant affirmé ne pas se souvenir s'il avait violé ou non la quadragénaire. "J'ai tenté de l'embrasser car j'étais amoureux d'elle", avait-il reconnu. "Mais elle a dit non." Il avait aussi dit regretter son comportement et en être honteux. Devant le tribunal, l'homme s'était ravisé, ajoutant ne pas savoir pourquoi il avait tenu de tels propos.

Cette ligne de défense n'a pas convaincu le tribunal. Déjà condamné à trois reprises pour des violences sexuelles, en 1986, en 2009 et en 2018, il a écopé de quatre ans de prison. Le tribunal n'a cependant pas donné droit à la requête d'arrestation immédiate formulée par le ministère public.