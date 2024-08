Un stock de méthamphétamine de 5 millions de dollars caché dans des pastèques aux USA

Plus de deux tonnes de drogue ont été retrouvées. La méthamphétamine était cachée dans un semi-remorque qui transportait prétendument des pastèques depuis le Mexique, à destination des Etats-Unis. "Lors d'une inspection plus détaillée, les agents ont découvert dans la cargaison 1.220 paquets emballés dans du papier et déguisés en pastèques", apparait-il.