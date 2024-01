Un suspect arrêté puis relâché pour un jet de cocktail Molotov à Watermael-Boitsfort

"Le magistrat de garde a décidé de relâcher le suspect après interrogatoire, estimant qu'il n'y avait pas assez d'indices à ce stade de l'enquête. Mais celle-ci se poursuit", a déclaré le parquet de Bruxelles. Ce suspect avait été arrêté après qu'un cocktail Molotov a été lancé sur un véhicule de police, stationné avenue des Nymphes à Watermael-Boitsfort, vendredi vers 23h45. "Le cocktail Molotov n'a pas atteint le véhicule de police, mais l'explosion a provoqué l'incendie d'un autre véhicule. Deux policiers se trouvant à proximité du véhicule de police ont pu éteindre le feu à l'aide d'un extincteur. Ils ont été légèrement blessés par l'explosion et souffrent d'acouphènes", a relaté le parquet.

Quelques heures plus tard, samedi vers 01h45, un fait similaire s'est produit dans la même commune. "Un autre cocktail Molotov a été lancé sur la fenêtre du bureau de police Tritomas, là où se trouve le commissariat de police d'Auderghem et de Watermael-Boitsfort. La façade du bâtiment et un véhicule de police ont été endommagés. Personne n'a été blessé lors de cet incident. Là encore, l'enquête se poursuit pour déterminer les circonstances exactes des faits et pour retrouver le ou les coupables", a affirmé le parquet.