Un Syrien condamné à 30 mois de prison et 8.000 euros d'amende pour trafic d'être humains

Un Syrien de 48 ans, qui vit en Allemagne et est actuellement détenu, a été condamné vendredi par le tribunal correctionnel d'Hasselt à 30 mois de prison, dont la moitié avec sursis, pour trafic d'être humains. Il écope également d'une amende de 8.000 euros.

L'homme avait été arrêté par la police le 15 août 2023 à une entrée de l'autoroute E314 à hauteur de Houthalen-Helchteren (Limbourg), alors qu'il était déjà suivi par les forces de l'ordre néerlandaises. Les policiers avaient découvert dans le véhicule 40 gilets de sauvetage, des jerrycans de carburant, un moteur de hors-bord un canot de sauvetage pneumatique et deux pompes destinées à le gonfler.

"Il est peu plausible que l'accusé n'ait pas su ce qu'il transportait, car les sacs de gilets de sauvetage se trouvaient derrière le siège de la voiture", a souligné le parquet.

"Nous constatons depuis 2019 une augmentation des organisations actives dans le trafic d'être humains, qui aident les migrants à rejoindre la Grande-Bretagne dans des petits bateaux", a expliqué le ministère public. "Depuis le Pas-de-Calais, c'est une traversée dangereuse d'environ 35 kilomètres. Pour les criminels, il s'agit avant tout de gagner de l'argent."

Les personnes transportant le matériel à destination du nord de la France sont généralement originaires d'Irak, de Syrie et d'Iran et disposent de titres de séjour allemands. Ils sont en contact avec leur client via des applications de messagerie telles que Signal, Telegram ou Whatsapp.