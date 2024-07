Un total de 660 personnes concernées par des saisies de stupéfiants aux Ardentes

Au total, les policiers ont saisi 730,42 grammes de haschich, 829,58 grammes de marijuana, 7,1 grammes de cocaïne et 4,3 grammes de champignons. Parmi les 660 personnes concernées par ces saisies, on dénombre 264 Belges et 372 de nationalité française, explique le parquet de Liège.

Lors du festival, 621 perceptions immédiates (contre 477 en 2023) ont été réalisées pour un montant de 28.825 euros. "Toute personne surprise en possession ou en train de consommer de la drogue ou du protoxyde d'azote s'est vue proposer une transaction pénale immédiate via un système de QR code. En cas de non-paiement, la personne concernée est poursuivie en justice," fait savoir le parquet de Liège dans un communiqué.