Un total de cinq ans de prison pour deux trafiquants d'être humains au Royaume-Uni

Deux hommes qui avaient utilisé un avion pour transporter des migrants depuis le nord de la France vers l'Angleterre ont été condamnés à des peines combinées de cinq ans et deux mois de prison en mars, a annoncé samedi l'Agence nationale britannique de lutte contre la criminalité (National Crime Agency, NCA).

Au moins neuf voyages embarquant des migrants ont pu être reliés au principal suspect, le pilote, âgé de 50 ans. Trois ont été effectués à l'aide d'un avion léger et les six autres en faisant embarquer les migrants dans des remorques de camions. Le second inculpé, âgé de 37 ans a agi en tant qu'assistant.

Le pilote, agissant pour le compte d'une organisation criminelle, décollait de l'aéroport de North Weald, dans le comté d'Essex, pour se rendre au Touquet, dans le nord de la France. Une fois arrivé, il chargeait trois ou quatre migrants avant de repartir vers l'aérodrome de Stapelford, également dans l'Essex. C'est là qu'attendait son complice.