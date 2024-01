Un trafiquant de drogue en fuite arrêté par la police néerlandaise

Le 27 avril 2023, S.G., un ressortissant néerlandais, a été condamné à 10 ans de prison par le tribunal de première instance de Tongres pour participation à une organisation criminelle et trafic de stupéfiants. L'intéressé, bras droit du chef de l'organisation, jouait un rôle actif et d'appui dans l'importation, le blanchiment, le stockage et la vente de cocaïne. Le condamné avait pris la fuite à l'issue du jugement et faisait depuis lors l'objet d'un signalement international.

Il a pu être localisé grâce à la deuxième édition du "trackathon" organisée le 24 novembre dernier et au cours de laquelle le Fugitive Active Search Team (FAST) de la police fédérale, d'autres services de police et de sécurité partenaires et le ministère public ont uni leurs forces pour rechercher des informations sur une quarantaine de fugitifs.