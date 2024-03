Un trafiquant de stupéfiants placé en détention à Tournai

La patrouille d'appui et de sécurisation de la zone de police de Mons a interpellé, le 27 février dans l'intramuros de Mons, un individu au comportement suspect, a indiqué mardi la zone de police Mons-Quévy. Le contrôle de la personne et de son sac à dos a permis aux policiers de découvrir et de saisir une balle de tennis contenant 25 pacsons d'herbe de cannabis, 1,64 grammes d'herbe de cannabis, 13 grammes de résine de cannabis, 9 grammes de cocaïne, 1 briquet, 1 GSM ainsi que plusieurs médicaments.