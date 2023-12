Un urgentiste condamné à cinq ans de prison pour avoir agressé sexuellement des patientes

L'enquête a débuté en septembre 2017. Une jeune femme qui avait été droguée à son insu et avait fait un malaise lors d'une soirée s'était présentée aux urgences avec sa sœur. Le médecin urgentiste avait demandé à cette dernière de quitter la pièce avant d'examiner la victime, sans gants chirurgicaux.

Selon elle, le médecin lui a "sensuellement" touché les seins et les parties intimes, avant de la pénétrer avec ses doigts. Il a également embrassé sa poitrine, avant de descendre à nouveau avec ses mains et sa bouche. La jeune femme avait immédiatement prévenu sa sœur, qui était assise un peu plus loin.