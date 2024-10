Un vendeur de drogue suspecté arrêté par la zone de police Bruxelles-Capitale Ixelles

La Brigade anti-agressions (BAA) de la zone de police Bruxelles-Capitale Ixelles a arrêté le 8 octobre un individu suspecté de s'adonner à la vente de stupéfiants. De la marijuana et du cannabis ont été trouvés dans sa voiture et à son domicile. L'homme a été inculpé puis remis en liberté.

"Une de nos patrouilles a eu son attention attirée par un jeune homme en train de la filmer", a relaté la zone de police locale. "Lorsque les inspecteurs sont allés vers lui, ils ont immédiatement senti une odeur de cannabis qui émanait de son véhicule. Un contrôle a été effectué et a permis de trouver des quantités de 47,3 grammes de cannabis, de 52,5 grammes de marijuana et une somme de 750 euros en espèces. Le suspect a dès lors été transféré au commissariat pour audition".

Une perquisition a ensuite été ordonnée au domicile du suspect et a permis à la police de trouver des quantités de 2,318 kilos de marijuana et de 11,7 grammes de cannabis répartis dans différents sacs et sachets, ainsi qu'une somme de 5.000 euros en espèces.