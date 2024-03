Un vibrant hommage rendu aux victimes du drame de Strépy, deux ans après les faits

Quelque 200 personnes ont rendu hommage mercredi en fin d'après-midi aux victimes du drame du carnaval de Strépy-Bracquegnies. Le 20 mars 2022, au petit matin, 6 personnes avaient été tuées et plusieurs dizaines d'autres blessées par la voiture conduite par Paolo Falzone, qui avait percuté le cortège du carnaval.

Des fleurs ont été déposés devant la stèle commémorative érigée dans la rue des Canadiens à Strépy, non loin du lieu du drame, en mémoire des victimes. L'Association du 20 mars 2022, organisatrice de l'événement, a souhaité "que ce moment soit réalisé en toute simplicité, en mémoire, en souvenir et non en revendication".

Le bourgmestre de La Louvière, Jacques Gobert, a souligné la "dignité et le courage" des familles et proches des victimes du drame. "Nous n'oublierons jamais."