Un voleur de métaux à nouveau condamné à trois ans de prison après avoir fait opposition

Une bande de voleurs itinérante s'en prenait principalement aux ferrailleurs, aux entreprises métallurgiques, aux chemins de fer et dérobaient aussi du matériel de travail. De janvier à octobre 2020, ils ont effectué pas moins de 17 cambriolages, trois tentatives de cambriolage, deux vols ordinaires et un vol avec violence. Certains prévenus ont également été poursuivis pour recel et blanchiment d'argent. Le gang était composé de plusieurs cellules opérant principalement depuis Liège et Seraing.

Le tribunal correctionnel de Bruges a condamné le 16 août 2021 cinq chefs de bande à cinq ans de prison de ferme. Parmi les autres prévenus, Constantin N. a été condamné par défaut à trois ans de prison pour des délits liés à l'organisation criminelle et pour deux vols commis à Péruwelz.