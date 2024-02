Une amende de 16.000 euros pour un tendeur récidiviste

Le tribunal correctionnel d'Eupen a rendu, lundi, un jugement dans le cadre d'un dossier relatif au bien-être animal et plus particulièrement à de la tenderie. Un habitant de Montzen, déjà connu pour des faits similaires, a été reconnu coupable de capture illégale d'oiseaux. Le sexagénaire, qui a été interpellé en flagrant délit et a déjà été condamné à plusieurs reprises pour des faits similaires, écope d'une amende de 16.000 euros.