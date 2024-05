Une amende et une déchéance du permis pour avoir causé un accident mortel à Somme-Leuze

Un homme ayant causé un accident de la route qui a causé la mort de son épouse, le 27 août 2022 à Somme-Leuze, a écopé, mercredi matin devant le tribunal correctionnel de Dinant, d'une amende de 3.200 euros, dont 1.600 euros assortis d'un sursis probatoire, et d'une déchéance du permis de conduire de 10 mois, dont six mois également assortis d'un sursis probatoire. La prévention d'entrave méchante à la circulation n'a pas été déclarée établie, contrairement aux infractions de roulage pour lesquelles il était poursuivi.

Le prévenu a perdu le contrôle de son véhicule de 510ch à hauteur du viaduc de Somme-Leuze, sur la N63. Selon un expert dépêché sur place, il roulait à une vitesse comprise entre 200 et 240km/h. Son véhicule a décollé lorsqu'il est passé sur le joint de dilatation du pont. Après avoir heurté la berme centrale, il a effectué plusieurs tonneaux. Son épouse, qui occupait le siège passager, a été éjectée et est décédée.

Selon l'expert, elle a été éjectée car sa ceinture de sécurité n'était pas correctement mise. "Nous nous rendions à un mariage et nous étions en retard. Je voulais essayer de rattraper un peu de temps", expliquait le conducteur devant le tribunal. La défense estimait l'entrave méchante non établie. Si le prévenu roulait bel et bien à une vitesse excessive, il n'a pas voulu gêner les autres usagers de la route, a-t-elle fait valoir.