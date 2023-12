Une arrestation après un accident mortel à Tournai

Un accident aux conséquences mortelles s'est produit dimanche matin à Tournai, au cours duquel une dame a été renversée par une voiture qui a ensuite pris la fuite. Le chauffard a été identifié et placé sous mandat d'arrêt, indique mardi le parquet de Tournai.

Activement recherché par les services de la zone de police du Tournaisis, le chauffard a été interpellé et le dossier a été mis à l'instruction. "Le suspect a été placé sous mandat d'arrêt et inculpé du chef d'homicide involontaire dans le cadre d'un accident de la circulation et de délit de fuite avec la circonstance que l'accident a causé la mort pour autrui", précise mardi Frédéric Bariseau, 1er substitut du procureur du roi de Tournai-Mons.