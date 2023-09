Une arrestation immédiate et 37 mois de prison pour une entrave méchante à la circulation

Le tribunal correctionnel de Charleroi a prononcé jeudi en fin de matinée une peine de 37 mois de prison et une arrestation immédiate contre Silvana M. La prévenue, absente des débats, était poursuivie pour une course-poursuite le 2 mars 2020 à Charleroi (province de Hainaut). La conductrice, emmenée en milieu hospitalier, en avait profité pour prendre la fuite. Le ministère public avait requis à son encontre la peine prononcée.

Le 2 mars 2020, vers 16h00 en pleine heure de pointe, la prévenue au volant d'une VW Passat a refusé de se soumettre à un contrôle policier. Alors qu'elle véhiculait un passager et deux enfants mineurs, Silvana M. a déclenché une course-poursuite avec les forces de l'ordre. "La prévenue a accéléré, brûlé plusieurs feux rouges et roulé à 80 km/h dans une zone limitée à 50 km/h. Elle a aussi évité de justesse un piéton et plusieurs collisions frontales", avait expliqué le substitut Brichet.

Dépassée par la voiture de police, Silvana M. a également donné un coup de volant en direction des policiers avant son interpellation et son transfert en milieu hospitalier après avoir fait mine d'avoir des problèmes de santé. Sur place, elle est parvenue à prendre la fuite.