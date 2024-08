Une automobiliste en panne sort de son véhicule sur l'E314: percutée, elle est transportée à l'hôpital dans un état grave

L'autoroute E314 a été fermée durant plusieurs heures dans la nuit de vendredi à samedi entre l'échangeur "Park Midden Limburg" et l'accès au centre de Genk à la suite d'un accident. Une conductrice a été grièvement blessée.

Vers 00h40, la voiture de la victime est tombée en panne alors qu'elle venait de passer la bretelle d'accès Park Midden Limburg (sortie 30), en direction des Pays-Bas.

L'automobiliste est sortie de son véhicule et a tenté de rejoindre la voie de dépannage lorsqu'un conducteur les a percutés elle et sa voiture. Sous l'effet de la violence du choc, le véhicule à l'arrêt a été projeté à une centaine de mètres et l'autoroute a été parsemée de débris.