Une bagarre au couteau entre deux frères éclate à Genk: la police est intervenue

La police locale de Genk a dû intervenir dimanche après-midi dans la ville limbourgeoise pour une bagarre au couteau entre deux hommes. L'un d'entre eux a été poignardé mais ses jours sont sans danger. Il s'est avéré que les deux individus en question étaient des frères, a indiqué la police.

La confrontation entre ces deux frères de 42 et 32 ans a eu lieu dans le jardin d'un domicile. Le trentenaire a reçu un coup de poignard et a été transporté à l'hôpital. La police a procédé aux constatations d'usage et dressé un procès-verbal, qui sera transmis au parquet du Limbourg.