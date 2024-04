Une boulangerie clandestine démantelée à Vilvorde

La police a découvert et démantelé jeudi dernier à Vilvorde une boulangerie clandestine, signale lundi la zone Vilvorde/Machelen. Quinze personnes, de nationalités diverses et sans documents de séjour valables, étaient employées dans cette boulangerie, dans des conditions d'hygiène déplorables et pour des salaires très bas. Ces personnes étaient tenues de travailler dix heures par jour .