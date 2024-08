Une branche tombe dans la foule et blesse sept personnes au festival Benenwerk à Bruges

Une branche s'est détachée d'un arbre lors de cet événement organisé au parc Astrid à Bruges. En tombant sur la piste de danse, elle a blessé sept personnes. La victime la plus gravement touchée est un mineur d'âge, qui a reçu un bout de la branche sur le cou, d'après la police.

"Selon les pompiers, il est possible que la branche se soit fissurée sous l'effet des vibrations de la musique et des pas de danse", a déclaré le bourgmestre de Bruges, Dirk De fauw (CD&V). Ce dernier a annulé le festival et le site a été évacué samedi soir.