Une Brésilienne interpellée près de dix ans après l'assassinat de son mari

La victime était Louis Marot, un homme d'affaires de 52 ans. Il avait été tué en 2014 à Barra Grande. Le couple s'était marié quelques mois avant les faits. Son épouse, Elaine Marques, est rapidement passée aux aveux. Elle a indiqué l'avoir drogué avant de le poignarder à mort. Elle se sentait menacée physiquement et verbalement agressée. Louis et Elaine vivaient avec la fille de la jeune dame issue d'une précédente union et âgée de 7 ans.

Sudinfo précise de son côté que les circonstances de son arrestation à l'époque ne sont pas claires. Après ses aveux, Elaine Marques devait être incarcérée dans une prison pour femmes. Mais la presse locale rapporte aujourd'hui qu'elle a finalement été appréhendée ce lundi.