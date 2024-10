Une candidate aux élections inquiétée après des malversations à Villers-le-Bouillet

S'exprimant sur les réseaux sociaux, la trésorière de l'association des parents de l'école communale de Villers-le-Bouillet (APECOV) a annoncé faire un pas de côté en raison d'une "faute" qu'elle dit regretter.

"L'intéressée a reconnu une malversation dans la gestion de la trésorerie de l'association de parents et a effectué un remboursement. Je ne souhaite pas formuler d'autres commentaires à ce stade, si ce n'est qu'elle est non seulement candidate aux élections communales, mais également conseillère CPAS. Il s'impose que ce mandat lui sera retiré le plus vite possible, les faits reconnus étant totalement incompatibles avec la probité et la loyauté qu'on attend de tout mandataire. Son exclusion doit intervenir dès le prochain conseil", exprime le bourgmestre villersois François Wautelet.