Une cellule EVA inaugurée dans la zone de police Bruxelles-Ouest, avec un chien de soutien

Dans le cadre du projet EVA (Emergency Victim Assistance), des nouveaux locaux pour accueillir les victimes de violences intrafamiliales et sexuelles ont été inaugurés mercredi au commissariat de Molenbeek-Saint-Jean, en présence des bourgmestres de Molenbeek, de Jette et de Berchem-Sainte-Agathe, ainsi que de la secrétaire d'État bruxelloise à l'Égalité des chances, Nawal Ben Hamou (PS). Kida, le chien de soutien de la zone de police Bruxelles-Ouest et particularité de cette cellule EVA, a également été présenté mercredi.