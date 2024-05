Une centaine de manifestants pro-palestiniens devant le siège de l'UCLouvain

"Israël terroriste, UCL complice !" scandaient les protestataires qui exigent notamment une déclaration publique de l'Université en faveur d'un cessez-le-feu immédiat et de la reconnaissance de l'État palestinien, la fin des collaborations institutionnelles entre l'UCLouvain et les institutions israéliennes, et la transparence totale sur les collaborations en matière de recherches entre l'UCLouvain et les chercheurs israéliens.

Du côté de l'Université, on affirme depuis le début de l'occupation du bâtiment Coubertin que la plupart de ces revendications sont déjà rencontrées: il n'existe pas de collaborations institutionnelles entre l'UCLouvain et les universités israéliennes, les échanges d'étudiants ont été suspendus, et toutes les collaborations en matière de recherches sont systématiquement analysées selon des critères éthiques.