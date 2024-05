Une centaine de moutons maltraités saisis à Rochefort

Plusieurs dizaines de moutons ont notamment été retrouvés entassés dans un garage attenant à l'habitation. "Certains ne pouvaient pas se mettre debout car ils n'avaient qu'un mètre, voire 50 cm de hauteur pour se mouvoir. Cette situation était causée par le bâtiment qui n'était absolument pas adapté à recevoir autant de moutons et mais aussi par le non-entretien de celui-ci. En effet, plus de deux mètres de fumier acculaient les moutons vers le plafond", indique Animaux en Péril. "Dans un second bâtiment, les moutons ont été forcés de creuser de véritables galeries dans la paille pour se déplacer."

En plus du manque de place, la dangerosité de ces bâtiments est pointée du doigt. "Les intervenants ont retrouvé énormément de restes de laine coincés dans les grillages, des outils, dont des tronçonneuses et des couteaux laissés à même le sol. Des trous dans le plancher immobilisaient également les moutons qui n'avaient pas assez de force pour s'en extraire. "