Une conductrice décède dans une collision frontale à Leuze-en-Hainaut

Venant des casernes de Blaton et de Leuze, deux véhicules de désincarcération, un camion de balisage et un véhicule de commandement ont été dépêchés par les services de secours sur les lieux. Venant d'Ath, de Leuze et de Blaton, deux ambulances et un véhicule Smur ont été envoyés sur place.

Un expert du parquet de Tournai-Mons a été désigné pour faire la lumière sur les circonstances exactes de l'accident.

La route (RN7) était toujours fermée à la circulation vers 13h00. Des déviations ont été mises en place.