Une Conférence sur la justice transitionnelle en RDC envisagée en 2024

Le commissaire belge, effectue de lundi à vendredi une visite en République démocratique du Congo (RDC) à moins de quatre mois des élections générales prévues fin décembre.Il doit notamment s'entretenir avec le président congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les discussions vont notamment porter sur la coopération entre l'UE et la RDC. La situation sécuritaire dans l'est de la RDC est aussi un des sujets importants de cette visite.

"J'étais la semaine dernière à La Haye à la Cour pénale internationale voir le président de la Cour, mais aussi le procureur Karim Khan, et nous avons une proposition, c'est l'idée d'organiser, durant le premier semestre de l'année prochaine, une conférence internationale à Kinshasa sur la justice internationale, sur la justice transitionnelle", a-t-il déclaré au cours d'une conférence de presse. "On n'a pas une idée arrêtée, mais on veut montrer qu'avec la Cour pénale internationale on s'intéresse autant à la situation qui est vécue en République démocratique du Congo. (...) Je souhaiterais en parler aussi à Addis Abeba à l'Union africaine pour voir si elle peut participer aussi à cette réflexion", a-t-il dit.