Une course-poursuite entre les Pays-Bas et Bruxelles finit en collision: deux suspects sous mandat d'arrêt

Une course-poursuite est survenue mardi 7 mai entre les Pays-Bas et Bruxelles, indique le parquet fédéral. "Une voiture immatriculée en Allemagne a pris la fuite en direction de la Belgique après une poursuite aux Pays-Bas. Une analyse ANPR montre que le véhicule s'approche de la zone de police locale Rivierenland", est-il écrit dans le communiqué.

Les conducteurs des deux véhicules percutés sont également légèrement blessés et reçoivent des soins.

Sur le ring d'Anderlecht, le véhicule en fuite s'écrase après une collision avec deux autres usagers de la route. Le conducteur tente encore de s'enfuir, mais peut être arrêté par les agents de police. "Le passager s'enferme dans le véhicule et ce n'est qu'après avoir brisé la vitre qu'il peut être éjecté du véhicule. Le duo se montre indiscipliné lors de l'arrestation et l'un d'eux est blessé au cours de l'opération. L'homme est soigné à l'hôpital."

"À ce moment-là, les collègues se manifestent en allumant les gyrophares bleus et en activant la sirène. Lorsque le conducteur s'en aperçoit, il augmente immédiatement sa vitesse et s'enfuit par la bande d'arrêt d'urgence. La fuite se poursuit sur la bande d'arrêt d'urgence, en franchissant les hachures, en slalomant entre d'autres automobilistes et en atteignant une vitesse de plus de 200 km/h", précise le communiqué.

Les deux hommes résident en France, ce sont deux frères âgés de 42 et 45 ans et connus pour des faits antérieurs. Ils sont transférés au commissariat pour la suite de l'enquête et mis à la disposition du parquet de Bruxelles.

Un lot de drogues (1.000 comprimés d'ecstasy, 200 grammes de cannabis et 3 kg de poudre blanche) et une importante somme d'argent sont trouvés dans le véhicule. L'argent, les drogues et la voiture sont saisis.

Les deux hommes ont été déférés devant un juge d'instruction bruxellois jeudi. Celui-ci a décidé de placer les suspects sous mandat d’arrêt en tant qu’auteur ou co-auteur pour importation, transport, détention et délivrance de produits stupéfiants et ce dans le cadre d’une association, entrave méchante à la circulation et participation à une association de malfaiteurs.