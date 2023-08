Une dame âgée victime d'une intoxication au CO dans une laverie à Schaerbeek

Une dame âgée a été victime d'une intoxication au monoxyde de carbone (CO), vendredi vers 12h50, dans un salon lavoir situé rue Richard Vandevelde à Schaerbeek, selon les pompiers de Bruxelles. C'est un passant qui a remarqué la dame étendue au sol dans le commerce et a prévenu les secours. La cause de l'intoxication était une mauvaise évacuation des gaz de combustion des séchoirs.