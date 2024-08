Une employée d'autoroute tuée à un péage, le chauffard en fuite

"Dans la nuit du 13 au 14 août, une salariée de Sanef est décédée dans l'exercice de ses fonctions", indique le groupe autoroutier dans un communiqué.

"Alors qu'elle portait assistance à un client au péage de Saint-Avold sur l'A4, un véhicule l'a percutée à grande vitesse et a pris la fuite", précise la Sanef, qui exprime sa "profonde tristesse" et apporte son "soutien" à la famille, aux proches et aux collègues de la victime.