Une enquête judiciaire ouverte liée au salaire de l'échevine uccloise Valentine Delwart

Selon Le Vif, la mandataire a été épinglée en mars dernier par l'association Transparencia.be et la Dernière Heure. L'ASBL, qui traque les cumuls, les salaires et émoluments des élus, avait déposé une plainte à l'encontre de l'échevine, en parallèle administratrice au sein de la société Fluxys et secrétaire générale du Mouvement Réformateur.

Cette dernière aurait "crevé le plafond du cumul de rémunérations publiques à Bruxelles pour au moins 160.000 euros depuis 2018". L'échevine uccloise des Finances avait alors "plaidé la bonne foi et parlé de confusion administrative". "Elle a promis de rembourser la somme", relate le Vif.