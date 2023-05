Une enquête ouverte après une perquisition mortelle à Gand

"Un ou plusieurs coups de feu ont été tirés lors de la perquisition. Un homme a été touché et est décédé sur place", avait exposé le parquet lundi matin, sans donner davantage de détails dans l'immédiat.

Plus tard dans la journée, le ministère public a précisé que la perquisition avait été menée par la police judiciaire fédérale dans le cadre d'une affaire de trafic de stupéfiants. "L'occupant du logement, âgé de 44 ans et suspect dans un dossier de trafic de drogue, aurait pointé une arme en direction de la police. Des coups de feu ont alors été échangés. La police a tenté de ranimer la victime et a prévenu les services d'urgence, mais en vain", a expliqué le parquet.