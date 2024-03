Une enquête pénale ouverte après une fraude lors d'un examen d'accès à la magistrature

À la suite "de rumeurs et d'une dénonciation de fraude", le CSJ avait lui-même investigué sur le déroulement d'un examen. De cette enquête, il était apparu qu'un membre du jury, lui-même magistrat, aurait communiqué l'épreuve au préalable à un candidat. Il aurait également tenu le candidat au courant des modifications apportées à l'épreuve peu avant l'examen. Le candidat en question est l'enfant de deux autres magistrats, avait souligné le CSJ.

Le candidat et le membre du jury ont entre-temps reconnu les faits. Le magistrat a par ailleurs démissionné du CSJ, mais étant donné qu'il avait, au cours des trois dernières années, siégé à plusieurs reprises au sein d'un tel jury d'examen, le CSJ a demandé au procureur général de mener l'enquête "de la manière la plus large possible".

Sur le plan disciplinaire, le procureur général a également ouvert une enquête à l'encontre du magistrat mis en cause. Celle-ci peut mener à une suspension temporaire ou bien le tribunal disciplinaire, compétent pour juger les magistrats et le personnel judiciaire, peut prononcer une révocation définitive.

Deux enquêtes disciplinaires ont par ailleurs été ouvertes à l'encontre de deux autres magistrats, à savoir les parents du candidat injustement aidé.