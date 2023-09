Une explosion a lieu devant une boite de nuit anversoise: le deuxième événement à une semaine d'intervalle

Une explosion a eu lieu dans la nuit de dimanche à lundi à l'entrée de la discothèque IKON à Anvers, a indiqué la police locale. L'enquête devra déterminer si l'événement est lié à l'agression mortelle à l'arme blanche qui a eu lieu au même endroit la semaine dernière.

L'explosion a eu lieu vers 02h00 du matin et a endommagé la façade de la boîte de nuit sans faire de blessés. Le Service d'enlèvement et de destruction d'engins explosifs (Sedee) et le laboratoire de la police technique et scientifique se sont rendus sur les lieux pour procéder aux constatations. La nature de l'explosif utilisé par les auteurs de l'attaque est encore inconnue.